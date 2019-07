Sociale: lezioni "antitruffa" a tutela degli anziani grazie ad accordo Polizia di Stato-Acli

- Si è svolto oggi un incontro in Questura con il presidente Acli e i funzionari della Polizia di Stato al termine della collaborazione relativa al percorso informativo di "antitruffa e autoprotezione" volto alla tutela degli anziani. Da dicembre 2014, infatti, era in corso una collaborazione tra la Questura di Roma, l'Acli di Roma e la Fap di Roma, volta a contrastare il fenomeno delle truffe a danno degli anziani. Lo scopo dell'iniziativa è quello di fornire strumenti preventivi e difensivi a coloro che, per solitudine o senilità, potrebbero diventare vittime prescelte di truffatori e malintenzionati, instaurando così un rapporto diretto tra il cittadino ed i vari Commissariati della Polizia di Stato presenti nella Capitale. Tra le principali mission della Polizia di Stato vi è la tutela dei soggetti deboli e vulnerabili, e tra questi gli anziani sono sicuramente i più esposti, e pertanto meritano la massima attenzione. (segue) (Rer)