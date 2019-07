Sociale: lezioni "antitruffa" a tutela degli anziani grazie ad accordo Polizia di Stato-Acli (2)

- Prevenire i reati, creare una rete di rassicurazione sociale e gestire gli effetti derivanti dai reati sono le tre direttrici che orientano, in questo delicato campo, l'attività della Polizia di Stato. I corsi sono tenuti presso sedi individuate dalle associazioni che collaborano al progetto e prevedono la partecipazione di personale della Polizia di Stato, dell'Unione sportiva di Roma e di qualificati psicologi. A seguito di questi incontri il riscontro è stato molto positivo, sia per il numero di partecipanti, sia per il gradimento e l' interesse dimostrato dai cittadini. I corsi, che al momento sono sospesi per la paura estiva, riprenderanno a settembre. Stamattina, nella sala Prisco Palumbo della Questura, si è tenuto un incontro tra il presidente dell'Acli di Roma Lidia Borzi e alcuni tra i dirigenti dei commissariati che hanno partecipato al progetto. In particolare il presidente dell'Acli, dopo aver illustrato i risultati conseguiti nel corso di questi anni, ha ringraziato formalmente tutti i funzionari che hanno contribuito alla realizzazione dei corsi antitruffa. (Rer)