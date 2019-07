Iran: Rohani, pronti a negoziare ma non ad arrenderci

- L’Iran è pronto a “negoziare” ma solo se ciò non “significa una resa”. Lo ha dichiarato il presidente iraniano Hassan Rohani parlando oggi durante una riunione del gabinetto di governo. Citato dalla stampa iraniana, il presidente ha dichiarato, facendo un implicito riferimento a possibili negoziati con gli Stati Uniti: “Finché avrò la responsabilità delle funzioni esecutive del paese, saremo completamente pronti per negoziazioni giuste, legali e oneste per risolvere le controversie. Ma allo stesso tempo non abbiamo intenzione di sederci al tavolo della resa a cui viene dato il nome di negoziati". Le dichiarazioni di Rohani giungono in un momento di particolare tensione tra Iran, Stati Uniti e Regno Unito, in particolare dopo il sequestro della petroliera britannica Stena Impero da parte dei Guardiani della rivoluzione iraniana (pasdaran) avvenuto lo scorso 19 luglio nello Stretto di Hormuz. Su questo argomento Rohani ha dichiarato durante la riunione del governo che l’operazione dei pasdaran è avvenuta con “professionalità”, osservando che “il mondo dovrebbe essere grato ai pasdaran che stanno mantenendo la sicurezza nella regione”. Rohani ha inoltre aggiunto che l’Iran protegge anche lo stretto di Bab al Mandeb a sud ovest della Penisola arabica. (Res)