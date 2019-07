Medio Oriente: Brigate Qassam, “reale opportunità” per accordo con Israele su rilascio militari

- Le Brigate Ezzedin al Qassam - braccio armato del movimento palestinese Hamas - sostengono che vi sia la “reale opportunità” di raggiungere un accordo con Israele per il rilascio dei militari israeliani caduti nella Striscia di Gaza nel 2014, durante l’operazione “Protective Edge”. Lo ha dichiarato il portavoce delle Brigate Ezzedin al Qassam, Abu Obeida, in un messaggio diffuso su Facebook. La condizione posta da Obeida è che “la leadership del nemico”, ovvero quella israeliana, “sia seria nell’aprire e far avanzare questo dossier, pagando il prezzo naturale che in passato ha portato alla risoluzione di problemi simili”. Nel 2014 Hamas ha ucciso i militari israeliani Hadar Goldin e Oron Shaul, trattenendo le spoglie, mai restituite a Israele. (segue) (Res)