Medio Oriente: Brigate Qassam, “reale opportunità” per accordo con Israele su rilascio militari (2)

- In occasione della commemorazione del quinto anniversario dell’operazione, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato che l’esecutivo sta facendo tutto il possibile per la consegna delle spoglie di Goldin e Shaul, così come dei civili Avere Mengistu e Hisham al Sayed, che avevano varcato la linea di demarcazione con Gaza per problemi mentali. “Non posso dire pubblicamente tutto ciò che stiamo facendo, ma stiamo facendo un grande accordo”, ha affermato. I contatti indiretti tra Israele e Hamas per risolvere una serie di questioni, tra cui il mantenimento di una relativa tregua, hanno portato alla caduta dell'esecutivo lo scorso novembre. In particolare, l'allora ministro della Difesa, Avigdor Liberman, non ha gradito la posizione di Netanyahu volta a risolvere lo scontro a livello diplomatico invece che tramite l'uso della forza. La scelta di Netanyahu viene ripetutamente condannata da Liberman, che accusa il premier di fare accordi con i terroristi. (Res)