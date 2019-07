Senato: Casellati, capace di autoriformarsi, in 2013-2019 da efficientamento spesa 255 milioni

- Per il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, anche il Senato deve accettare le "sfide del cambiamento" e per questo ha fatto negli ultimi anni "la sua parte", come attesta la "capacità dimostrata di auto-riformarsi". "Questa amministrazione", ha spiegato il presidente nel suo discorso in occasione della Cerimonia del ventaglio a palazzo Giustiniani, "ha conseguito, nel periodo 2013-2019, un efficientamento della spesa di funzionamento pari a 255 milioni di euro. Ai 151 di minori trasferimenti dal bilancio dello Stato, si sono infatti aggiunti 104 milioni di euro di ulteriori risparmi". Per Casellati, "risultati importanti" che si aggiungono ad altre iniziative degli ultimi mesi: "L'adesione al progetto "plastic free", per la riduzione di imballaggi e oggetti di plastica usa e getta; l'utilizzo per ragioni di servizio di auto elettriche e ibride; l'installazione di lampade a basso consumo; la digitalizzazione dei servizi legislativi, per una significativa riduzione dell'utilizzo di carta; l'abbattimento delle barriere architettoniche".(Rin)