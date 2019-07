Pordenone: smantellata baby gang che agiva contro coetanei e disabili (2)

- La Polizia di Stato di Pordenone ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare a carico di un minorenne, indagato unitamente a un coetaneo, entrambi appartenenti a una baby gang, per i reati di tentata rapina pluriaggravata, tentata estorsione in concorso, spaccio di sostanze stupefacenti, truffa e appropriazione indebita. Il 15enne ritenuto capo del gruppo è stato raggiunto dalla misura cautelare del collocamento in comunità e un 16enne in stato di libertà. Le indagini avrebbero quindi consentito di contestualizzare l'esistenza di una banda composta da 4 adolescenti dediti alla commissione di aggressioni e reati contro la persona in danno non solo di coetanei, ma anche di adulti, oltre che di persone con disabilità, gruppo criminale capeggiato dal 15enne. L'indagine della squadra mobile della Questura di Pordenone si è sviluppata nell'ambito delle attività volte a colpire gruppi o bande giovanili composte da minorenni, che nel periodo ricompreso tra febbraio-maggio avrebbero fatto registrare episodi di violente aggressioni riconducibili allo stesso gruppo di adolescenti. In particolare, è stato accertato dagli inquirenti come la baby- gang si fosse accanita contro una persona adulta disabile con invalidità al 60%. (segue) (Ren)