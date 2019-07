Tav: Carrara (FI), riammettere Coppola e far dimettere Toninelli

- Se il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sostiene che la Tav si farà perché ci costerebbe di più non farla, "la conclusione di questa vicenda vorrebbe la riammissione del professor Coppola e le dimissioni del ministro Toninelli". E' quanto sostiene il deputato Maurizio Carrara, responsabile Industria di Forza Italia, che in una nota ricorda: "il ministro dei trasporti Toninelli, da sempre contrario alla Tav, istituì una commissione per redigere l'analisi costi-benefici della linea ferroviaria Torino-Lione. L'analisi è stata fatta utilizzando criteri a dir poco discutibili per arrivare alla conclusione desiderata, quella cioè di considerare sconveniente la realizzazione dell'opera. Il professor Coppola, unico membro della commissione a pensarla in maniera diversa ed a mettere in discussione i criteri usati dai tecnici, è stato licenziato in tronco pochi giorni fa. La conclusione di questa vicenda, in un Paese civile, vorrebbe la riammissione del professor Coppola e le dimissioni del ministro Toninelli, considerata l'incompetenza e la faziosità del suo operato".(Com)