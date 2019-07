Ucraina: rapporto Fmi lancia allarme su calo progressivo forza lavoro nel paese

- L’Ucraina rischia di perdere oltre un terzo della propria forza lavoro fino al 2050, a causa dell’invecchiamento e della diminuzione della popolazione. Questo quanto emerge da un rapporto del Fondo monetario internazionale (Fmi), ripreso dall’emittente televisiva “1+1”. L’Ucraina perderà circa il 15 per cento della forza lavoro entro il 2030, una situazione che riguarda anche altri paesi dell’Europa centrale e orientale, e che risulterà persino peggiore in Lettonia e Bulgaria. Le cause vanno rintracciate nel declino progressivo della popolazione ucraina, l’emigrazione dei giovani, il basso tasso di nascite e l’invecchiamento medio. In Ucraina viene inoltre a mancare il fenomeno dell’immigrazione, al contrario di altre nazioni dell’area centrorientale dell’Europa. (Res)