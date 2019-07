Gambia: ex presidente Jammeh sotto accusa per esecuzioni extragiudiziali di oltre 40 migranti

- Almeno 30 migranti ghanesi e una decina di altre nazionalità sono stati sommariamente giustiziati nel 2015 da un'unità paramilitare per ordine dell'ex presidente del Gambia, Yahya Jammeh. È l'accusa di due ex membri della guardia presidenziale di Jammeh che hanno ammesso di aver partecipato alle esecuzioni, nel quadro di un'udienza tenuta a Banjul davanti alla Commissione verità e riconciliazione (Trrc), istituita nell'ottobre scorso per volere del suo successore Adama Barrow. I 30 ghanesi uccisi, riferisce la stampa locale, facevano parte di un gruppo di migranti irregolari, 44 ghanesi e diversi nigeriani, senegalesi e togolesi, che membri dell'unità paramilitare dei "junglers" avevano arrestato su una spiaggia in Gambia mentre cercavano di raggiungere l'Europa. "Jammeh ha ordinato l'esecuzione di questi cittadini stranieri" presentandoli come "mercenari", hanno riferito i testimoni, secondo i quali i migranti ghanesi sono stati poi condotti nel villaggio di cui è originario l'ex presidente, Kanilai, prima di essere giustiziati oltre il confine senegalese. Stando alla testimonianza dei due, anche gli altri migranti sarebbero stati uccisi, ad eccezione di uno di essi che sarebbe riuscito a scappare fuggendo a bordo di un veicolo. (segue) (Res)