Gambia: ex presidente Jammeh sotto accusa per esecuzioni extragiudiziali di oltre 40 migranti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso delle esecuzioni sommarie dei migranti del 2015 è stato riaperto ufficialmente solo dopo la sconfitta elettorale dell'ex presidente Jammeh, che ora si trova in esilio in Guinea equatoriale, e la sua estromissione dal potere, nel gennaio 2017. Nel 2009 infatti Banjul e Accra avevano firmato un protocollo d'intesa sostenendo che il governo gambiano non fosse stato coinvolto nelle uccisioni, sebbene le autorità del Ghana avessero accettato di consegnare le spoglie di sei defunti alle famiglie delle vittime e di versare loro un risarcimento. In relazione ai fatti, nel 2009 il Ghana ha ricevuto circa 350 mila euro dal Gambia, versando a ciascuna delle 27 famiglie delle vittime coinvolte un totale di 6.800 dollari. All'epoca, il ministro degli Esteri ghanese Kwesi Osei-Adjei aveva espresso scetticismo sul rapporto redatto dalle ong Hrw e Trial, dichiarando tuttavia di accettarlo per ripristinare le relazioni tra i due paesi e "consentire alle famiglie di piangere" i loro defunti. (segue) (Res)