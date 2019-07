Tav: Forte (M5s Lombardia), finché siamo al governo l'opera non deve passare

- "Finché noi siamo al Governo la Tav non deve passare". Lo ha dichiarato la consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle Lombardia, Monica Forte, che ribadisce, a margine della presentazione degli emendamenti che il Gruppo consiliare del suo partito presenterà all'assestamento di bilancio 2019-2021 previsto domani in consiglio regionale, la sua contrarietà in merito alla riapertura dei cantieri della Tav. "Non avrei fatto arrivare le cose a questo punto, nel senso che nella trattativa con la Lega avrei cercato di bloccare la cosa prima ma se questo non era possibile per me questo era un punto di non ritorno sul quale non ci sono "né se e né ma" - ha proseguito Forte - Personalmente manifesto il mio dissenso sul fatto che si possa dire sì alla Tav mentre siamo al governo, questo deve essere il punto di caduta del governo. Questa è una delle battaglie storiche, siamo nati con il movimento anti Tav". (segue) (Rem)