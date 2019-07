Tav: Forte (M5s Lombardia), finché siamo al governo l'opera non deve passare (2)

- Dal Movimento 5 stelle Lombardia arriva anche una voce più conciliante con le parole di ieri del premier Conte, quella del consigliere Simone Verni, secondo cui il presidente del Consiglio ha voluto più che altro spiegare la situazione e i vincoli legati alla realizzazione dell'opera: "Gli accordi bilaterali giuridicamente prevedono che due enti, due stati in questo caso, Italia e Francia, si sono seduti a un tavolo e hanno firmato un contratto, l'unico modo per recedere è che entrambe le parti vogliano recedere, altrimenti non si può - ha spiegato Verni - La conferenza stampa che ha fatto ieri Conte è stata per spiegare lo stato dell'arte. Il Parlamento francese ha dichiarato che loro quest'opera la vogliono, anche se cominceranno a farla nel 2038. Io avrei detto alla Francia che se quest'opera la vuole così tanto doveva iniziare a scavare domani mattina". Esiste poi anche un problema di risorse perché "l'Europa le risorse le dà alla fine dell'opera e tu nel frattempo aumenti deficit e vuol dire aumentare debito, quindi lo slogan 'Prima gli italiani' dove è andato a finire? - conclude Verni - la nostra battaglia, come ha scritto anche Di Maio ieri, continua, il nostro obiettivo è vogliamo continuare a dialogare con la Francia e con l'Europa per trovare quantomeno una soluzione alternativa". (Rem)