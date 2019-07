Fiumicino: Cini, iniziati interventi per sostituire pompa dell'acqua a laghetto Villa Guglielmi

- "Sono iniziati questa mattina al laghetto di Villa Guglielmi gli interventi per la sostituzione della pompa, del motore e della punta per l'acqua". Lo dichiara in una nota l'assessore all'Ambiente Roberto Cini, che si è recato insieme al sindaco Esterino Montino sul posto per un sopralluogo. "Nelle prossime ore – aggiunge – sono previste anche la pulizia del fondale e il ripristino del sistema di riciclo dell'acqua per garantire la giusta ossigenazione. In questo modo le tartarughe che vi abitano avranno un habitat confortevole e pulito. Si procederà infine – conclude Cini – alla sistemazione dell'area cani di Villa Guglielmi per risolvere alcune criticità segnalate dai cittadini". (Com)