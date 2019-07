Informazione: Casellati, risorsa da sostenere, contro fake news codici autoregolamentazione non bastano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'informazione libera è una "risorsa che non può essere data per scontata; deve essere sostenuta, supportata". Lo ha sostenuto il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nel suo discorso in occasione della Cerimonia del ventaglio a palazzo Giustiniani. Casallati ha rimarcato: "E per essere veramente libera l'informazione deve essere plurale, accogliere e dare voce a tutte le sensibilità ed a tutte le culture. Anche su questi temi - ha annunciato - il Senato farà la sua parte". La seconda carica dello Stato ha posto poi l'accento su alcune tendenze che "creano un'autentica preoccupazione" e ha menzionato il "proliferare delle fake news e, in maniera forse ancor più patologica, ai video fake". "Dalle oscenità alla manipolazione dei contenuti, non possiamo - ha ammonito - demandare ai soli codici di autoregolamentazione un ambito che può avere conseguenze dirette sulla percezione dei cittadini, colpendo in particolare le categorie più esposte, a partire dai giovani". (Rin)