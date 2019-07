Economia: Boccia (Confindustria), rete diplomatica italiana fondamentale per settore industriale

- La rete diplomatica italiana è determinante per Confindustria. Lo ha dichiarato Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria all'apertura della XIII Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici che si è tenuta oggi all'Auditorium Parco della Musica a Roma, con il titolo "Diplomazia per l'Italia - Sicurezza e crescita in Europa e nel mondo". Boccia ha affermato che se l'Italia è la seconda manifattura europea lo deve a tre grandi fattori: l'importanza della rete diplomatica italiana, gli strumenti di politica economica, e la forza dell'industria nazionale. "Io voglio esprimere riconoscenza e gratitudine a tutti gli ambasciatori e ambasciatrici che fanno in silenzio il loro lavoro e ottengono risultati importanti. Noi facciamo grandissimo uso delle ambasciate nel mondo, dove ritroviamo il senso di casa e un senso di comunità. Uscire dalla timidezza dei nostri ambasciatori oggi per raccontare una dimensione di paese è un elemento essenziale", ha dichiarato il presidente di Confindustria, sottolineando l'importanza della diplomazia economica, che serve anche a condividere insieme una visione di società italiana. Toccando il tema, già introdotto dal segretario generale della Farnesina Elisabetta Belloni, sull'importanza dell'Europa e del Mediterraneo, Boccia ha detto che l'Italia è in posizione centrale tra queste due macro aree. "Da una parte la rete diplomatica lavora su questi aspetti (come rendere economica questa dimensione geopolitica), dall'altra c'è la rete Confindustria che lavora in questa direzione. L'idea di un Mediterraneo ponte verso l'Africa diventa un ponte fondamentale anche per l'economia", ha affermato Boccia. (segue) (Res)