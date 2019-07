Roma: Raggi, passaggi pedonali, conclusa riqualificazione di via Anastasio II

- "Continua il lavoro per restituire decoro e funzionalità ai passaggi pedonali della città. È stato riqualificato quello tra via Anastasio II e via Aurelia, nel XIII Municipio". Così il sindaco di Roma Virginia Raggi in un post su Facebook. "Dopo anni di abbandono è stato restituito ai cittadini con un lavoro accurato: oltre alla bonifica e pulizia della vegetazione e delle piante che bloccavano il passaggio dei pedoni, è stata rifatta completamente la pavimentazione ed i gradini della rampa. Inoltre, è stata realizzato un nuovo sistema di raccolta delle acque piovane per evitare che durante le forti piogge gran parte del materiale defluisca pericolosamente sulla strada - ha continuato la prima cittadina di Roma -. A questo proposito, è stata realizzata anche una barriera di contenimento in legno. Grazie a questi lavori, i pedoni potranno percorrere in tutta sicurezza la rampa", ha concluso Virginia Raggi. (Rer)