Camera: Saitta (M5s), sì ad autorizzazione intercettazioni Sozzani

- Il M5s ha votato, nella competente Giunta, "a favore dell'autorizzazione all'utilizzo di alcune intercettazioni nei confronti del deputato di Forza Italia Diego Sozzani, nell'ambito del procedimento che lo vede indagato per finanziamento illecito e altri reati davanti al Tribunale di Milano": lo ha reso noto il capogruppo del Movimento cinque stelle in Giunta per le autorizzazioni, Eugenio Saitta. "Le accuse rivolte a Sozzani - ha spiegato - non sono relative a presunti violazioni di legge connesse all'esercizio della sua funzione di parlamentare. La richiesta dei giudici, inoltre, si presenta in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione e Costituzionale. Queste - ha proseguito Saitta - sono tra le ragioni che ci hanno portato a votare per il sì all'autorizzazione, mantenendo salda la linea che da sempre adottiamo in circostanze simili e distinguendoci ancora una volta da tutte le altre forze politiche che si sono espresse contro l'utilizzabilità delle intercettazioni".(Com)