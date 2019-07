Energia: ucraina Naftogaz, necessario stabilire data prossima ministeriale con Mosca e Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica ucraina Naftogaz ha proposto di stabilire già adesso la data della prossima riunione ministeriale tra Russia, Ucraina e Unione europea sul transito di gas naturale in territorio ucraino, e di organizzare un round di consultazioni tecniche prima di allora. Lo ha dichiarato oggi il direttore commerciale dell’azienda, Yuriy Vitrenko. “Non vedo alcuna ragione per cui non si possa stabilire la data della riunione già adesso, senza contare che prima di allora è necessario organizzare una serie di consultazioni tecniche con Gazprom e gli esperti della Commissione europea”, ha scritto Vitrenko sulla sua pagina Facebook. (Res)