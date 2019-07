Scafati (Sa): meetup "Sim" del M5s chiede a sindaco Salvati chiusura Helios

- "Voglio ringraziare il gruppo per la fiducia dimostratami portandomi come portavoce e sono fiera di questa responsabilità che mi è stata affidata. Noi del Sim vigiliamo su chi ci rappresenta in consiglio comunale, saremo sempre dalla parte dei cittadini: lo dobbiamo a chi ha riposto nel Movimento 5 stelle la sua fiducia". Lo ha dichiarato Filomena Gilardi, eletta da poco portavoce del gruppo Sim “Scafati in movimento”. Sim ha chiesto al sindaco Cristoforo Salvati di fare pressione sulle autorità per chiudere l'Helios per motivi di ordine pubblico. Sarebbe nota la continua protesta dei cittadini di Cappella: "Non basta fare campagna elettorale su questi temi ma è necessario mettersi nei panni dei cittadini – si legge nella nota a firma della portavoce Sim, Filomena Gilardi - Non dovremmo mai dimenticare che siamo noi i primi ad essere cittadini e poi politici, attivisti ecc. Mi piace ragionare in maniera matematica, dati i miei studi in questo settore: penso che sia alquanto facile creare le condizioni di pressing e di controllo costante ad una fabbrica che non ha ad oggi tutte le carte in regola, stando agli ultimi rilievi. Ci preoccupano infatti non poco, gli scarichi di percolato e problemi legati alla gestione dei rifiuti. È paradossale sentir parlare chi è stato nelle ultime due amministrazioni o ad AgroInvest di "battaglia contro la Helios". “Noi siamo pronti per lottare e affrontare i problemi: siamo entrati in consiglio comunale con Giuseppe Sarconio, il quale è il nostro terminale di rete in consiglio comunale mentre come gruppo continuiamo ad essere sentinella sui problemi legati alla città – si legge nella nota - La risoluzione potrebbe essere la delocalizzazione e più controlli. cogliamo con favore la proposta unanime votata in consiglio comunale in merito alla questione ma bisogna mantenere gli occhi aperti". Presenti in aula ieri gli attivisti Patrizia Spisso, Roberto Muccardi, Angelo Cifariello, Alfonso Iovane, Vincenzo Aiello, Gino Gilardi, Luca Gaudino, Vincenzo Iuliano e altri rappresentanti di Sim. (Ren)