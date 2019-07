Napoli: reintrodotto su proposta dei Verdi progetto di recupero del patrimonio edilizio

- E' stato firmato da tutte le forze politiche l'Ordine del giorno presentato la scorsa settimana nel Consiglio comunale di Napoli dai consiglieri Stefano Buono e Marco Gaudini (Verdi Napoli) sulla reintroduzione di un progetto di recupero del patrimonio edilizio sulla scorta del progetto Sirena: la richiesta è stata formulata a fronte dello stato di degrado in cui versa la gran parte delle facciate e delle parti comuni del patrimonio edilizio privato e della necessità di un intervento strutturato e ad ampio raggio. In merito Buono e Gaudini, insieme al portavoce dei Verdi di Napoli Raffaele Caiazza, hanno dichiarato: "Dal 2002 al 2017, quando è stato chiuso, il progetto Sirena ha consentito l'apertura di centinaia di cantieri per lavori di manutenzione di altrettanti fabbricati privati grazie all'erogazione di contributi a fondo perduto fino al 35% degli importi: questo modello rappresenta un'importante forma di collaborazione pubblico-privato che può essere riproposta a tutela della sicurezza dei cittadini". "A questo - hanno concluso gli esponenti dei Verdi - vanno aggiunte importanti considerazioni in merito all'incidenza occupazionale". I Verdi hanno fatto sapere che i tre bandi del progetto Sirena: 2002, 2003 e 2008, hanno portato allo stanziamento di circa 78 milioni di contributi con oltre il 67,7% delle domande ammesse sulle 2511 istanze presentate. (Ren)