Albania: tensioni davanti a Teatro nazionale, scontri fra artisti e polizia (4)

- Sulla situazione venutasi a creare oggi è intervenuto anche il presidente della Repubblica, Ilir Meta. "Circondare la sede del Teatro con le forze della polizia e gli scontri fisici con la comunità degli artisti, riunita per proteggere un patrimonio nazionale, è una vergogna", ha dichiarato Meta, tramite un post su Facebook, chiedendo alla polizia di "rispettare gli artisti e non esercitare nessuna violenza". I manifestanti sono riusciti ad entrare nell'edifico da una delle finestre laterali, aprendo poi da dentro il portone. La polizia non ha posto più resistenza, e gli artisti ed i cittadini riuniti davanti alla sede sono entrati senza ostacoli. Insieme a loro, nella sala del Teatro anche Basha ed altri esponenti dell'opposizione. (Alt)