Tav: Meloni, da Conte gioco tre carte, rimanda a Parlamento e consente a M5s di salvare faccia

- Per il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, "le parole di Conte sul Tav sono un gioco delle tre carte: il presidente del Consiglio dice che si deve fare e che a decidere deve essere il Parlamento. E visto che in Parlamento c'è tendenzialmente una maggioranza favorevole al Tav, il Movimento cinque stelle può salvare la faccia dicendo che ha votato contro". Ospite di "24 Mattino" su Radio24, la leader Fd'I ha quindi aggiunto: "Insomma è sempre il solito gioco di comunicazione che fa il M5s, che in queste ore cerca di non creare fibrillazioni perché c'è ancora una possibilità di andare a votare. Questa ipotesi non li appassiona: sanno bene che se il governo non dovesse tenere, le elezioni immediate sarebbero la strada e non gli converrebbero". (Rin)