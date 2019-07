Usa-Turchia: Trump incontra senatori repubblicani, focus su sanzioni

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha incontrato alla Casa Bianca un gruppo di 45 senatori repubblicani per discutere l’ipotesi di sanzioni nei confronti della Turchia per l’acquisto, da parte di Ankara, del sistema di difesa russo S-400. L’incontro, riferisce l’agenzia di stampa “Anadolu”, è durato 90 minuti. I senatori – fra cui Lindsey Graham, Ted Cruz, Mitch McConnell, Rand Paul, Marco Rubio e Todd Young – hanno proposto l’applicazione della Legge per contrastare gli avversari degli Stati Uniti attraverso sanzioni (Caatsa). La Casa Bianca non ha ancora diramato un comunicato sull’esito dell’incontro. Di recente Trump ha aperto all’ipotesi, facendo sapere che la situazione è “molto difficile” e puntando il dito contro il suo predecessore, Barack Obama, la cui amministrazione negò alla Turchia l’acquisto dei sistemi di difesa missilistica Patriot. (segue) (Res)