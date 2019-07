Imprese: Siemens partecipa a realizzazione cavo alimentazione tra Regno Unito e Danimarca

- Il conglomerato tedesco Siemens parteciperà alla realizzazione del Viking Link, il cavo di alimentazione più lungo al mondo (185 chilometri) che, entro il 2023, collegherà Regno Unito e Danimarca. Attraverso il Mare del Nord. Come riferito dal quotidiano tedesco “Handelsblatt”, le società che hanno ideato il progetto, il fornitore di energia elettrica britannico National Grid e l'azienda danese Energinet, hanno assegnato contratti per oltre 1,1 miliardi di euro per la realizzazione del Viking Link. L'infrastruttura dovrebbe consentire al Regno Unito di accedere alle riserve di energia nel Mare del Nord al fine di ridurre la dipendenza del paese dal carbone. Oltre a Siemens, partecipano al progetto l'impresa italiana Prysmian e l'azienda norvegese Nkt Hv Cables. Al conglomerato tedesco spetterà l'equipaggiamento di due stazioni di conversione che verranno costruire alle estremità del Viking Link: nel Lincolnshire nel Regno Unito e nello Jutland in Danimarca. Attraverso il Viking Link, scrive “Handelsblatt”, dovrebbe fluire energia elettrica sufficiente a rifornire 1,5 milioni di appartamenti nel Regno Unito. (Geb)