Nord Macedonia: commissario Ue Hahn domani in visita a Skopje

- Il commissario Ue all'Allargamento Johannes Hahn si recherà domani in visita a Skopje, seguito il giorno successivo dal vice assistente del segretario di Stato Usa Philip Reeker. Secondo quanto riferisce la stampa macedone, Hahn e Reeker hanno in programma una serie di incontri con gli esponenti del governo di Skopje e con i vertici del principale partito d'opposizione, Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale macedone (Vmro-Dpmne). Tra i temi al centro dell'attenzione ci sarà anche la riforma della Procura speciale intercettazioni, in particolare dopo la vicenda delle dimissioni del capo procuratore Katica Janeva. L'integrazione euro-atlantica, con la probabile apertura dei negoziati di adesione Ue ad ottobre, sarà l'altro tema d'interesse della visita di Hahn e Reeker nella Macedonia del Nord.(Mas)