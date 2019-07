Bolivia: presidenziali, annunciate proteste a oltranza contro rielezione Morales

- Organizzazioni politiche, sigle sindacali e civiche boliviane hanno annunciato nuove iniziative di protesta contro la possibile rielezione di Evo Morales alle presidenziali di ottobre. In agenda - segnalano i comitati civici di diverse città, il Comitato nazionale di difesa della democrazia (Conade) e altre organizzazioni - c'è uno sciopero nazionale di 24 ore per il 21 agosto e un'agitazione a tempo indefinito dal 10 ottobre, dieci giorni prima del voto che dovrà eleggere il nuovo capo dello stato. I promotori chiedono il rispetto del referendum con cui si impedì la riforma costituzionale che ha permesso la nuova candidatura di Morales, al potere da 13 anni, e la revoca dell'attuale Tribunale supremo elettorale (Tse), considerato troppo contiguo al governo. Il rettore della Universidad Mayor de San Andrés (Umsa), Waldo Albarracin, uno degli animatori della protesta, ha chiesto agli sfidanti di Morales di aderire alla protesta in difesa "non abbandonando la lotta per la democrazia", indipendentemente dalla scelta se concorrere o meno. Elementi considerati vicini al governo, riporta il quotidiano "Los Tiempos", ritengono che gli aderenti alla protesta non rappresentano che un "circolo ristretto" del panorama politico nazionale. (segue) (Brb)