Bolivia: presidenziali, annunciate proteste a oltranza contro rielezione Morales (5)

- Ad ogni buon conto Morales, che correrà in ticket con l'attuale vicepresidente Alvaro Garcia Linera, appare ampiamente in vantaggio nei sondaggi in vista del voto. L'ultima inchiesta - divulgata nella serata di domenica dal quotidiano "El Deber" e dalla catena "Unitel" -, attribuisce a Morales il 37 per cento dei consensi, ben undici punti percentuali in più rispetto a Carlos Mesa, l'ex presidente che con il 26 per cento delle preferenze rimane la principale speranza di una opposizione che rimane comunque molto frammentata. Molto dietro, con solo il 9 per cento dei favori, il terzo dei nove aspiranti alla poltrona di presidente, il candidato di "Bolivia dice no", Oscar Ortiz. Apparentemente irrilevanti al momento le candidature dalla quarta posizione in avanti, tutte sotto la soglia del 3 per cento dei consensi. (segue) (Brb)