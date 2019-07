Farnesina: segretario generale Belloni, bisogna investire nella diplomazia italiana

- Bisogna investire nella diplomazia, che è fonte di stabilità, crescita e sicurezza. Lo ha dichiarato Elisabetta Belloni, segretario generale del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale alla 13ma Conferenza degli ambasciatori che si è tenuta questa mattina all’auditorium Parco della Musica a Roma, con il titolo “Diplomazia per l’Italia - Sicurezza e crescita in Europa e nel mondo". “Nel mondo di oggi, dove noi diplomatici sentiamo così forte la responsabilità di dover incidere sulla vita del cittadino, a volte ci rendiamo conto che non sempre riusciamo a far comprendere il nostro impegno per il paese. Oggi ne vogliamo parlare con un confronto con l’esterno”, così ilsegretario generale ha aperto l’evento, presentando la diplomazia come “un’arte storica”. Belloni ha poi parlato del significato della diplomazia oggi, in un momento storico in cui la figura del diplomatico deve occuparsi di tantissime aree tematiche diverse, che comprendono il terrorismo, i flussi finanziari, l’assistenza al cittadino, i rapporti tra Stati e molto altro ancora. (segue) (Res)