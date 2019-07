Farnesina: segretario generale Belloni, bisogna investire nella diplomazia italiana (2)

- “Oggi vediamo l’aumento delle diseguaglianze economiche e sociali, una certa carenza di legittimità del sistema multilaterale, cominciano a riprendere peso i fattori geostrategici. Dopo 30 anni dalla fine della guerra fredda rinasce la minaccia nucleare. La diplomazia ha il compito di navigare interpretando con coerenza tutti questi fenomeni”, ha dichiarato il segretario generale della Farnesina. "Noi, in quanto diplomatici, abbiamo il compito di percepire i cambiamenti che si stanno per realizzare, dobbiamo tradurli, interpretarli. Dobbiamo fare in modo che le nostre informazioni possano essere fruite dagli utenti, da chi ci chiede informazioni, aiuto, indirizzo", ha dichiarato la diplomatica descrivendo il ruolo della politica estera italiana. Belloni ha poi descritto gli aspetti fondamentali della diplomazia italiana, ovvero la professionalità ottenuta grazie alla selezione del personale fatta attraverso un concorso molto difficile e la continua formazione, una delle reti diplomatiche più ampie del mondo, e una coerenza continua nella sua linea di politica estera. (Res)