Diplomazia italiana: Moavero al "Sole 24Ore", nostra industria è competitiva, vitale il libero commercio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro è in corso una fase di cambiamento per i rapporti che rilevano la politica estera. “Il termine ‘globalizzazione’ aiuta a individuare la principale matrice dei tempi che viviamo, ma non basta. C'è maggiore interdipendenza e un'inedita immediatezza e fluidità, specie negli investimenti. Per questa ragione, penso che la politica estera italiana debba muoversi per individuare autonomamente le linee d'azione di nostro interesse prioritario. Ne cito tre: far sì che i porti italiani s'impongano quale approdo finale e ‘porta d'Europa’ della lunga rotta commerciale marittima che dall'area dell'Estremo Oriente (Giappone, Corea del Sud e Cina), attraversa il Sud-est asiatico in pieno boom economico. La seconda linea guarda all'Africa, ai nostri buoni rapporti antichi e recenti con i suoi Stati, alla complementarietà fra la loro realtà in crescita notevole e la nostra già matura, ma che ha tanto da offrire. La terza linea porta a coltivare i rapporti di affinità culturale con l'America Latina e i suoi Paesi animati oggi da un forte dinamismo”, ha detto Moavero. (segue) (Res)