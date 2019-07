Diplomazia italiana: Moavero al "Sole 24Ore", nostra industria è competitiva, vitale il libero commercio (3)

- Il capo della diplomazia si concentra poi sul tema del “soft power”. “L'Italia è ottava nel mondo per il suo Pil, settima per produzione manifatturiera e quinta se guardiamo al surplus commerciale manifatturiero; in quest'ultime due classifiche siamo secondi in Europa. Ciò significa che la nostra industria è molto competitiva e che il libero commercio è per noi vitale. Dobbiamo continuare a puntare sulla qualità dei prodotti industriali e agricoli, investire, innovare, brevettare, far crescere il settore dei servizi nei comparti nodali e modernizzare le relative infrastrutture”, ha affermato il ministro, secondo cui “per affermarsi nel mondo è fondamentale essere percepiti come una controparte negoziale ambita e affidabile”, un punto sui cui l’Italia punta molto. “Di solito, non siamo visti come prevaricatori, né aspiranti dominatori e i nostri prodotti sono istintivamente associati a idee gradevoli e vengono apprezzati per l'alta qualità tecnica specialistica. Anche l'essere da secoli un crogiolo di cultura e arte aiuta moltissimo”. (segue) (Res)