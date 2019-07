India-Pakistan: premier pakistano Khan, attentato Pulwama “una cosa interna”

- Il primo ministro del Pakistan, Imran Khan, in visita a Washington, ha dichiarato ieri in un intervento all’Istituto per la pace degli Stati Uniti (Usip) che il suo paese è stato ingiustamente accusato per l’attentato del 14 febbraio a Pulwama, nello Stato indiano di Jammu e Kashmir, rivendicato dall’organizzazione terroristica pakistana Jaish-e-Mohammed (Jem), che ha provocato la morte di 40 agenti della Forza di polizia centrale di riserva (Crpf). Il leader si Islamabad ha sostenuto che quell’attacco è opera di kashmiri separatisti e che Jem è attiva anche in India: “È stata chiaramente una cosa interna (…) È stato un giovane kashmiro radicalizzato dalla brutalità delle forze di sicurezza. Si è fatto esplodere. Ma poiché quel gruppo, che si trovava anche in India, ha rivendicato la responsabilità – Jaish-e-Mohammad è operativo anche in India – il Pakistan è improvvisamente stato messo sotto i riflettori”. (segue) (Inn)