India-Pakistan: premier pakistano Khan, attentato Pulwama “una cosa interna” (2)

- Khan ha detto anche che è nell’interesse pakistano sbarazzarsi di tutte le milizie armate e che le forze di sicurezza sono con lui su questo fronte: “Il paese ne ha avuto abbastanza di gruppi militanti”. Il primo ministro pakistano è tornato sull’argomento anche in un incontro al Campidoglio con Sheila Jackson Lee, presidente del Congressional Pakistan Caucus e membro del Congressional Caucus on India and Indian Americans. Il premier di Islamabad ha detto che i governi che lo hanno preceduto non hanno detto la verità agli Stati Uniti negli ultimi quindici anni, in particolare sulla presenza di 40 diversi gruppi militanti operativi in Pakistan. Khan ha ribadito che il suo governo è impegnato nella lotta contro il terrorismo e auspicato che le relazioni bilaterali pakistano-statunitensi possano evolversi su una nuova base. (segue) (Inn)