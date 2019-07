India-Pakistan: premier pakistano Khan, attentato Pulwama “una cosa interna” (3)

- Il Pakistan sostiene di aver fatto progressi nel contrasto al terrorismo: la scorsa settimana il Dipartimento antiterrorismo (Ctd) del Punjab pakistano ha annunciato di aver arrestato Hafiz Muhammad Saeed, leader di Jamaat-ud-Dawa (Jud), braccio politico dell’organizzazione terroristica Lashkar-e-Taiba (Let), di cui è cofondatore, insieme a dodici suoi collaboratori. Saeed è ricercato dall’India e dagli Stati Uniti e Let è un’organizzazione bandita da India, Usa, Regno Unito, Unione europea, Russia e Australia; tra l’altro è sospettata di essere coinvolta negli attentati di Mumbai del 26 novembre del 2008, quando furono lanciati attacchi simultanei in una decina di luoghi della città con esplosioni di autobombe e sparatorie che causarono la morte di 166 persone. L’India continua a diffidare e non riconosce alcun progresso. (segue) (Inn)