India-Pakistan: premier pakistano Khan, attentato Pulwama “una cosa interna” (5)

- A marzo Islamabad ha emesso un ordine per facilitare il processo di attuazione delle sanzioni contro individui ed entità messi al bando dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, portando tutti gli asset e proprietà delle organizzazioni bandite “sotto il controllo del governo”. Quindi ha annunciato che 44 membri sotto osservazione di organizzazioni vietate si trovano in “custodia cautelare”; tra loro due parenti stretti di Masood Azhar, fondatore di Jaish-e-Mohammad (Jem): il fratello Mufti Abdul Raoof, chiamato anche Abdul Rauf Asghar, e il figlio Hamad Azhar. Masood Azhar è stato designato come terrorista globale dal Comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza dell’Onu a maggio. (segue) (Inn)