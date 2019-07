India-Pakistan: premier pakistano Khan, attentato Pulwama “una cosa interna” (7)

- Da allora i colloqui a livello governativo si sono limitati a conversazioni telefoniche tra i consiglieri per la sicurezza nazionale, che non sono mai state rese pubbliche. Nell’aprile dell'anno scorso una delegazione di ex diplomatici, alti ufficiali e accademici indiani è stata autorizzata a recarsi in Pakistan per discutere possibili vie di uscita dallo stallo. A intervalli regolari, da ambo le parti vengono rilasciati pescatori arrestati per aver oltrepassato le acque territoriali nazionali e scambiati altri detenuti. L’unico confronto aperto è quello sul Corridoio di Kartarpur, il passaggio transfrontaliero concepito per unire due luoghi sacri del sikhismo: Dera Baba Nanak, nel Punjab indiano, dove si trovano tre santuari, e Kartarpur, nel Punjab pakistano, dove ha sede il Gurdwara Darbar Sahib. (Inn)