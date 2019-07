Sport: da Regione Lombardia 300 biglietti per neodiplomati per assistere a Gp Monza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trecento studenti neodiplomati lombardi potranno aggiudicarsi altrettanti biglietti per assistere alle prove libere del venerdì del Gran Premio di Monza. È l’iniziativa promossa da Regione Lombardia che dal 1 al 26 agosto, metterà in palio i tagliandi. "Per il secondo anno consecutivo, da quando sono assessore regionale allo Sport e ai Giovani - ha spiegato Martina Cambiaghi - ho voluto premiare gli studenti lombardi che hanno raggiunto l'obiettivo della maturità. Spero che questa importante iniziativa, dopo le sue prime due edizioni, diventi una consolidata tradizione della Giunta di Attilio Fontana. È un modo per valorizzare gli studenti meritevoli che si sono impegnati concludendo il primo importante ciclo di studi”. “Il Gran Premio di Monza - ha continuato Cambiaghi - rappresenta senza dubbio uno degli eventi italiani che raggiunge i massimi livelli di caratura e attenzione internazionale. L'edizione 2019 vedrà tante novità soprattutto grazie agli eventi organizzati da Regione Lombardia. In particolare l'importante collaborazione con il Politecnico di Milano per la presenza nel week end del Gp di Monza dei simulatori di guida che saranno ammessi a disposizione dei 300 vincitori dei 'Diplomati in pista'".(Com)