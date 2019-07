Bielorussia: nel 2020 aprirà un consolato generale nella città cinese di Chongquing

- La Bielorussia aprirà un consolato generale nella città cinese di Chongqing nel 2020. Questa la decisione comunicato oggi dal portale governativo bielorusso, ripreso dall’agenzia di stampa “Belta”. Allo stato attuale, la Bielorussia ha due consolati generali in Cina: uno a Guangzhou e l’altro a Shanghai. L’apertura di un nuovo consolato generale a Chongquing è dovuta all’importanza della metropoli in questione, che serve anche come importante hub ferroviario per la connessione fra Cina ed Europa. (Res)