Trasporti: Barbagallo (Uil), in questo Paese non viaggiano merci e persone

- "Abbiamo presentato una piattaforma comune sul tema dei trasporti perché in questo Paese non viaggiano le merci, le idee e le persone". Ne è convinto Carmelo Barbagallo, segretario della Uil, che questa mattina ha preso parte alla manifestazione organizzata davanti al Mit in occasione dello sciopero dei trasporti che vede l'adesione delle principali sigle sindacali. In piazza insieme agli altri segretari nazionali, Barbagallo ha poi aggiunto: "Il problema non è lo sciopero, ci spiace per i disagi ma dopo un anno di richieste di incontro con il ministro siamo stati convocati solo ieri. Non hanno idea di come si organizza uno sciopero, della macchina che si mette in moto. Se fossimo stati convocati un mese fa ci sarebbe stato tutto il tempo per discutere del rinvio dello sciopero", ha concluso(Rer)