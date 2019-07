Farnesina: segretario generale Belloni, priorità della diplomazia italiana sono Europa, Mediterraneo e Africa

- Gli assi fondamentali della diplomazia italiana sono l’Europa, il Mediterraneo e attraverso quest’ultimo l’Africa. Lo ha dichiarato Elisabetta Belloni, segretario generale del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale alla 13ma Conferenza degli ambasciatori che si è tenuta oggi all’auditorium Parco della Musica a Roma, con il titolo “Diplomazia per l’Italia - Sicurezza e crescita in Europa e nel mondo”. “L’Italia è caratterizzata dalla coerenza della sua politica estera, che possiede elementi precisi: dialogo, rispetto dei diritti umani, rifiuto del protezionismo, forte ancoraggio all’Europa, relazioni transatlantiche, e attraverso il Mediterraneo il continente africano”, ha dichiarato il segretario generale. Belloni ha affermato anche che il contesto in cui si muove la politica italiana oggi è sempre più competitivo, ed è necessario perciò comprendere quali sono le priorità indicate dalle linee d’azione nel campo internazionale. (segue) (Res)