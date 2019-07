Farnesina: segretario generale Belloni, priorità della diplomazia italiana sono Europa, Mediterraneo e Africa (2)

- Secondo il segretario generale, la priorità è sicuramente l’Europa: infatti il 64 per cento degli scambi commerciali dell’Unione Europea sono tra paesi membri, e l’Ue è il terzo protagonista mondiale in termini di scambi commerciali. Seconda priorità è il Mediterraneo, nel cui contesto si trovano paesi dalla fondamentale importanza strategica per l’Italia. Terza priorità è il continente africano, per il quale “l’Italia lavora per un partenariato e per la cooperazione allo sviluppo, in base alla consapevolezza che il benessere degli altri porta benessere anche al nostro paese”, ha detto Belloni. Il segretario generale ha aggiunto che nell’approciarsi a questi tre assi, il diplomatico deve tenere a mente importanti fattori che hanno avuto un impatto sulla diplomazia dalla fine della guerra fredda, come la globalizzazione e l’innovazionetecnologica. “La globalizzazione comporta che nulla è estraneo al diplomatico. L’innovazione tecnologica è l’altro grande elemento che ha portato cambiamenti. Infatti l’informazione non è più esclusivo patrimonio della diplomazia. Perciò noi dobbiamo interpretarla e valutarla”, ha dichiarato Belloni. (Res)