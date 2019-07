Camera: oggi question time con Conte

- Si svolgerà oggi, mercoledì 24 luglio alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo riferisce in una nota l'ufficio stampa della Camera. Il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte a garantire un'efficace e unitaria azione di governo su temi qualificanti, quali le Autonomie differenziate, la crisi delle imprese e lo "sblocco" delle infrastrutture (Schullian e Lupi-Misto); sugli intendimenti in merito alla possibilità di conciliare gli impegni di bilancio, concordati con la Commissione europea, con gli impegni assunti in sede parlamentare, nonché con le proposte avanzate dalle forze politiche di maggioranza in tema di riduzione fiscale (Delrio-Pd); sulle iniziative in ordine al pieno coinvolgimento del Parlamento nella definizione del contenuto delle intese relative ai procedimenti in materia di Autonomia differenziata, al fine di garantire l'unità nazionale ed eguali diritti per i cittadini (Conte e Fornaro-Leu); sulle iniziative volte a promuovere lo strumento dei contratti istituzionali di sviluppo a sostegno della crescita economica e della coesione territoriale (D'Uva-M5s); sugli orientamenti in ordine alle previste manifestazioni di interesse relative ai lavori di costruzione del tunnel della linea Torino-Lione in territorio italiano, nonché con riferimento al nuovo contributo finanziario dell'Ue (Molinari-Lega); sulle iniziative diplomatiche volte alla ripresa di un percorso di pacificazione e stabilizzazione della Libia (Carfagna-FI); sulle cosiddette clausole di salvaguardia Iva (Lollobrigida - Fd'I). (Com)