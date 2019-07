Kosovo: presidente Thaci, missione Eulex ha ancora ruolo importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha ricevuto il facente funzioni di capo della missione Eulex, Bernd Tran, con un confronto incentrato sul proseguimento della cooperazione tra la missione europea di assistenza giudiziaria e le autorità di Pristina. Thaci ha affermato che la missione Eulex rimane importante per il Kosovo e "abbiamo una buona cooperazione". Anche Thran ha confermato che Eulex continuerà la cooperazione con le istituzioni kosovare "in conformità con il suo mandato". Nei giorni scorsi il presidente kosovaro Thaci ha avuto un colloquio con il capo uscente della missione Eulex, Alexandra Papadopoulos, in vista della fine del suo mandato. (segue) (Kop)