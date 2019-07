Iraq: Mahdi, non lasceremo attaccare i cittadini dai terroristi

- L’Iraq non consentirà ai terroristi di attaccare la popolazione. Lo ha dichiarato il primo ministro iracheno, Adel Abdul Mahdi, nel corso della consueta conferenza stampa del martedì. Le forze irachene hanno “compiuto ulteriori progressi e stanno proseguendo le operazioni contro i membri dello Stato islamico” nell’ambito della seconda fase dell’operazione “Will of Victory”, lanciata il 20 luglio a nord di Baghdad. Nel corso della conferenza stampa, Mahdi ha incontrato donne sopravvissute dopo essere state rapite dallo Stato islamico. “Il governo iracheno sta lavorando sodo per riportare tutti i sopravvissuti nelle loro famiglie e continueremo a cercare quelli che mancano”, ha affermato il capo dell’esecutivo di Baghdad. (segue) (Irb)