M5s: De Luca, il mandato zero di Di Maio è un'altra cialtroneria

- "Stiamo facendo una vera e propria rivoluzione circa la sanità campana dopo decenni di opportunismo e interessi camorristici presenti all'interno". Lo ha dichiarato Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania durante la trasmissione di Radio Crc "Barba e capelli". "Se le facessi la descrizione di ciò che abbiamo trovato - ha proseguito De Luca - non finiremmo più. Ricordo che la sanità campana è quella che riceve meno rispetto a tutte le regioni d'Italia. Domani avremo un incontro con il ministero della Salute per cancellare il commissariamento e per capire come gestire la situazione. Poi, è chiaro che apriremo un contenzioso con il Tar e le Procure perché riteniamo sia un abuso di ufficio. Abbiamo stabilizzato centinaia di medici e infermieri precari. Abbiamo l'obiettivo di eliminare il precariato dalla Campania affinché un giovane vada a lavorare senza che un genitore si inchini ad un potente politico. Il clientelismo c'è stato per troppo tempo. Invito Luigi Di Maio, pinguino con la testa di sedano, ad affrontarmi in un dibattito pubblico nella radio che vuole lui, nella televisione che vuole lui, nella redazione che vuole lui. Sono 4 anni che lo invito ma è abituato a parlare da solo. Faccio pubblicamente la richiesta di un tavolo pubblico per la vertenza che riguarda la Campania. Luigi Di Maio faccia il ministro del lavoro e vanga qui. S'impegni a stabilizzare all'Anpal i navigator e i 600 lavoratori Anpal. Questi non stanno bene con la testa. Questo giovanotto è ineguagliabile e in guerra da sempre con la grammatica, la sintassi. E' uno sterminatore di congiuntivi. Vorrei un dibattito senza rete e non registrato. Ai navigator dico di iscriversi al concorso della Regione che è pulito, trasparente e non gestito da noi. Questi giovani potranno trovare un lavoro stabile e non un lavoro di clientela. Chiediamo, inoltre, l'abolizione dell' art 3 perché vuol dire che questi giovani lavorano in proprio e poi, il fine settimana prendono lo stipendio come navigator". (segue) (Ren)