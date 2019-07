M5s: De Luca, il mandato zero di Di Maio è un'altra cialtroneria (2)

- "Non dico come sono stati selezionati, prima delle Europee - ha continuato De Luca - Questi non stanno bene con la testa. Una delle cose che potrebbe fare il cosiddetto ministro del lavoro riguarda il concorso regionale. Faremo una graduatoria aperta per tre anni in modo da far attingere ad essa non solo i comuni ma anche gli enti pubblici e le imprese. Il mandato zero è l'ennesima palla prodotta dal pinguino. Hanno tradito tutto ciò che hanno promesso dieci anni fa. Si ai condoni fiscali ed edilizi, ai vaccini, alla Tav; hanno detto che si sarebbero fermati a due mandati ed ora, invece, perchè devono mantenere i loro parlamentari si sono inventati quest'altra cialtroneria insieme all'altro pinguino Toninelli. Vorrei interloquire con i nostri cittadini che avevano sperato nel M5s perchè ormai, questi pinguini sono in caduta libera. Ripeto la mia stima e il mio affetto a De Crescenzo e vorrei dire a questi giovani, come avrebbe fatto Luciano, ma vi conviene? Fino al 5 Febbraio, nessuno parlava dell'autonomia nemmeno i cinque stelle che erano persi solo nel firmamento". "Ci vorrebbero cose semplici - ha concluso De Luca - invece, di perderci in cose amministrative burocratiche". (Ren)