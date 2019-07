Russia: nuovo arresto a Mosca per Aleksej Navalnyj

- La polizia di Mosca ha arrestato l'attivista dell'opposizione e fondatore della Fondazione per la lotta alla corruzione, Aleksej Navalnyj. I motivi dell'arresto al momento non sono ancora noti. Sul suo profilo Instagram, l'attivista politico ha dichiarato di aver trovato al rientro a casa un minibus della polizia antisommossa che lo ha condotto alla stazione di polizia nel distretto Danilovskij di Mosca. Il 20 luglio – ricorda "Kommersant"- in occasione delle manifestazioni tenutesi in viale Sakharov a favore dell'accesso dei candidati indipendenti alla corsa elettorale per la Duma cittadina, Aleksej Navalnyj, ha lanciato un ultimatum al Comitato elettorale della città di Mosca, minacciando di organizzare proteste non autorizzate presso la sede del municipio. (Rum)