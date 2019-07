Energia: Uzbekistan, al via nel 2020 forniture prodotti petroliferi all’Afghanistan

- La compagnia indonesiana Pt Transasia Resources ha in programma di avviare la fornitura su base annuale di un milione di tonnellate di prodotti petroliferi all’Afghanistan attraverso la raffineria di Fergana, in Uzbekistan. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”, a cui un rappresentante dello stabilimento ha dichiarato oggi che l’accordo dovrebbe entrare in vigore a partire dal 2020. “L’azienda e le autorità afgane hanno firmato un’intesa per la fornitura di un milione di tonnellate in prodotti petroliferi all’anno”, ha detto il portavoce. Stando alle informazioni diffuse dalla stampa dei due paesi, l’accordo riguarda prevalentemente la fornitura di benzina e gasolio ed è stato firmato nel quadro della prima riunione della commissione intergovernativa uzbeko-afgana per la cooperazione economica e commerciale bilaterale, che ha avuto luogo lo scorso 17 luglio a Tashkent. Il rappresentante della raffineria ha poi specificato che i vertici dello stabilimento sono interessati ad avviare la fornitura di prodotti petroliferi al Tagikistan e al Kirghizistan nel prossimo futuro. (Res)