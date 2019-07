Sanità: Bongiorno, soddisfazione per ok a contratto nazionale medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, esprime "soddisfazione per la conclusione nella notte dell'importante contratto nazionale di lavoro che riguarda oltre 130.000 tra dirigenti medici e sanitari che lavorano nelle Asl e negli ospedali". Per il ministro, si legge in una nota, "l'accordo riapre anche per i medici la stagione contrattuale interrotta dal 2009, prevede aumenti in linea con il tasso di inflazione e mette ordine nella disciplina del rapporto di lavoro".(Com)